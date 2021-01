Kanye West é fotografado pela primeira vez desde os rumores de separação de Kim Kardashian

28/01/2021 | 11:10



O rapper Kanye West foi visto pela primeira vez depois que os boatos do divórcio de Kim Kardashian surgiram! Kanye foi fotografado desembarcando no aeroporto Vans Nuys, em Los Angeles, onde Kim vive com os filhos.

Kanye, que atualmente mora em Wyoming, apareceu sério quando foi fotografado no local, e estava acompanhado de pessoas da sua equipe. O rapper e a socialite são pais de quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm.

De acordo com o Page Six, uma fonte próxima ao casal revelou que Kanye aceita o divórcio:

- Ele entende que o lado de Kim tem que girar, que ela está cansada dele. Na verdade, ele está cansado de se envolver com as Kardashians por um longo tempo. Especialmente a mãe de Kim, Kris Jenner, que aparece em todas as grandes decisões que ela toma.