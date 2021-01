Caged mostra saldo líquido de emprego negativo de 67.906 vagas em dezembro

28/01/2021 | 11:05



Após cinco meses de criação líquida de vagas, o mercado de trabalho brasileiro interrompeu em dezembro a sequência de recuperação no emprego formal. Foram fechadas 67.906 vagas com carteira assinada no mês passado, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Ministério da Economia.

Esse foi o melhor resultado para o mês desde 1995, segundo o órgão. O resultado de dezembro decorreu de 1.239.280 admissões e 1.307.186 demissões.

Em dezembro de 2019, houve o fechamento de 307.311 vagas com carteira assinada. Tradicionalmente, os desligamentos costumam superar as contratações no último mês do ano, cujo resultado médio no Caged é negativo em 370 mil vagas.

A maior parte do mercado financeiro já esperava uma retração no emprego no mês passado. O desempenho do Caged em dezembro ficou dentro do intervalo das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. As projeções eram de fechamento líquido de 347.600 vagas a 25.000 vagas em dezembro, com mediana negativa em de 150.000 postos de trabalho.