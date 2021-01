Quase dois anos após a morte de Ricardo Boechat, viúva do jornalista pede: Não publiquem mais imagens do acidente

28/01/2021 | 09:10



No dia 11 de fevereiro completará dois anos da trágica morte de Ricardo Boechat, após um acidente de helicóptero. E por conta da proximidade da data, a viúva do jornalista, Veruska Seibel Boechat, postou um vídeo no Instagram em que aparece conversando com o marido. Na legenda, fez um apelo ao citar o caso de Kobe Bryant e a filha - que também morreram em um acidente de helicóptero, em 2020:

Com a proximidade do dia 11 de fevereiro, eu tomei coragem pra pegar carona num post da Vanessa Bryant, mulher do Kobe Bryant e mãe da Gigi, mortos com outras pessoas há exatamente um ano numa queda de helicóptero. Se vocês quiserem homenagear meu marido e demonstrar que se importam com a nossa família nos dois anos sem ele, não publiquem mais imagens do acidente.

Lembrando que no dia do acidente fatal, Boechat estava voltando de uma palestra, em Campinas, quando o helicóptero onde estava no Rodoanel colidiu com um túnel. Ele morreu na hora.

Desde então, a viúva do jornalista tem usado as redes sociais para fazer homenagens ao amado. Veruska ainda busca na Justiça o responsável pela morte dele.