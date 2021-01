Lisca admite que América-MG tem interesse em Lucas Crispim e Walber, do Guarani

28/01/2021 | 08:51



O Guarani ganhou forte concorrência na negociação com o meia Lucas Crispim e o zagueiro Walber. Recém promovido à Série A do Campeonato Brasileiro com o América-MG, o técnico Lisca admitiu que a dupla interessa para a temporada de 2021. O vínculo de ambos com o time de Campinas (SP) encerra no final desta semana.

"Todos esses estão sendo analisados e estão em uma pré-lista. A gente tem uma pré-lista de jogadores que interessam, que a gente começa a pesquisar e correr atrás de uma situação. O América tem um departamento de análise de mercado, nós trocamos ideias", disse Lisca em entrevista à rádio Itatiaia, de Belo Horizonte.

Lucas Crispim tem 26 anos e fez 42 jogos com a camisa do Guarani, anotando quatro gols. Com vínculo apenas até este domingo, o meia está liberado para definir o seu futuro. A diretoria bugrina estuda renovar com o jogador, mas já se vê atrás na briga com o interesse do América-MG.

Walber, de 23 anos, fez 36 partidas com o Guarani. O jogador, que está suspenso para a rodada final da Série B, acabou sendo liberado pela diretoria. O jogador pertence ao Athletico-PR, com quem tem contrato até maio. É do interesse do clube paranaense vender o jogador de forma definitiva.

Quatro jogadores já deixaram o Guarani. São eles: os goleiros Rafael Pin e Jefferson Paulino, o zagueiro Didi e o meia Deivid.