PlayStation Plus: descubra os jogos que estarão gratuitos em fevereiro

28/01/2021 | 08:18



A PlayStation anunciou os jogos gratuitos do serviço de assinatura PlayStation Plus para fevereiro. Dessa vez, os usuários poderão baixar Concrete Genie no PlayStation 4, enquanto Destruction AllStars é o nome para o PlayStation 5. Control: Ultimate Edition, por sua vez, estará disponível nos dois consoles. O download de todos estará liberado a partir da próxima terça-feira (2). A promoção vai até 1º de março – com exceção do Destruction AllStars, que fica de graça até 5 de abril.

Conheça os jogos

Em Concrete Genie, o jogador acompanha a jornada de Ash, um adolescente que sofre bullying e escapa dos problemas dando vida a sua imaginação em um caderno de desenhos. Tudo isso enquanto explora Denska, uma cidade litorânea que está poluída pela escuridão. Mas, após encontrar um pincel mágico com tinta viva, ele descobre que é capaz de criar obras de arte para limpar os muros ao seu redor.

Já em Destruction AllStars, o objetivo é vencer uma batalha de arena destruindo o máximo de carros possível. Os usuários podem optar por uma variedade de veículos – que oferecem sensações e acelerações diferentes por causa do controle DualSense – e 16 personagens para escolher nos vários modos de jogos disponíveis. O game pode ser jogado sozinho ou em grupo por meio do multiplayer online.

Por fim, Control: Ultimate Edition é uma aventura de ação em terceira pessoa. O gamer é Jesse Faden, diretora da Federal Bureau of Control, cuja sede em Nova York foi invadida por um inimigo. Apesar da aparência externa, o interior do arranha-céu é vasto e está sempre mudando. O objetivo é explorar e usar a seu favor esse imprevisível ambiente, para limpar a área e rechaçar os invasores. A versão inclui as expansões The Foundation e AWE.

Outras vantagens

Os assinantes da PlayStation Plus contam com outros benefícios além dos games gratuitos. Entre eles: a possibilidade de jogar no modo multiplayer online, ter acesso a descontos exclusivos na PlayStation Store e contar com 100 GB de armazenamento em nuvem para fazer upload dos jogos salvos e transferi-los de um videogame para outro.