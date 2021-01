Cloris Leachman, atriz mais indicada na história do Emmy, morre aos 94 anos de idade

28/01/2021 | 08:10



Cloris Leachman, atriz que foi mais vezes indicada ao Emmy, tendo ganhado oito estatuetas, morreu no dia 27 de janeiro aos 94 anos de idade por causas naturais, segundo informações da Variety.

A artista, que ganhou um Oscar em 1972 por sua atuação em A Última Sessão de Cinema, ficou conhecida por atuar como Phyllis Lindstrom em The Mary Tyler Moore Show, além de outras séries como American Gods e Mad About You.

Há dois de seus filmes que estão em fase de pós-produção e que devem estrear ainda em 2021: High Holiday e Not To Forget.

Ela deixa quatro filhos.

A família pediu para que as doações feitas no nome de Cloris sejam destinadas às organizações em prol dos animais PETA e Last Chance for Animals.