Em final emocionante, 76ers batem Lakers em duelo de líderes da NBA; Jazz vence

28/01/2021 | 08:05



Em um confronto muito equilibrado entre os líderes das conferências Leste e Oeste da NBA, o Philadelphia 76ers fez prevalecer a sua força jogando em casa e venceu o Los Angeles Lakers por 107 a 106, na rodada de quarta-feira, na Filadélfia, com um arremesso decisivo de Tobias Harris a 2,4 segundos do estouro do cronômetro. Isso depois de a equipe da Califórnia tirar 11 pontos de desvantagem e abrir um na frente nos últimos dois minutos.

As atuações dos três principais jogadores dos 76ers foram fundamentais para a vitória - a 13.ª em 19 partidas para o líder do Leste. Ben Simmons teve um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 17 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, Joel Embiid fez 28 pontos, pegou seis rebotes e deu dois tocos e Tobias Harris fechou o jogo com 24 pontos, incluindo os dois mais importantes de todos, e sete rebotes.

Pelos Lakers, a dupla LeBron James e Anthony Davis fez o que foi possível. O primeiro foi o melhor jogador da equipe com 34 pontos, seis rebotes e seis assistências, enquanto que Davis teve 23 pontos, oito rebotes e dois tocos. O armador alemão Dennis Schroder foi muito discreto no primeiro tempo, mas teve grande atuação na segunda parte e saiu da partida com 16 pontos.

A derrota foi a primeira dos Lakers como visitante nesta temporada regular depois de 10 triunfos - melhor marca da história da franquia. No geral tem 14 vitórias e cinco derrotas, o que fez com que perdesse a liderança da Conferência Oeste.

O novo líder é o Utah Jazz, que obteve a 10.ª vitória consecutiva ao bater em casa o Dallas Mavericks por 116 a 104. Jordan Clarkson saiu do banco de reservas do time de Salt Lake City para ser o cestinha do jogo, com 31 pontos e sete rebotes. O pivô francês Rudy Gobert terminou com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 29 pontos e 20 rebotes.

Pelos Mavericks - com oito vitórias e 10 derrotas, em 11.º lugar no Oeste -, o armador esloveno Luka Doncic foi mais uma vez o destaque, com 30 pontos. Tim Hardaway Jr. fez 19 pontos e o pivô Kristaps Porzingis fechou o jogo com 18.

Em Tampa, na Flórida, onde manda seus jogos por conta das restrições sanitárias no Canadá, o Toronto Raptors foi derrotado pelo Milwaukee Bucks por 115 a 108. O grego Giannis Antetokounmpo fez mais um grande jogo e deixou a quadra com 24 pontos e 18 rebotes, além de oito assistências, para a equipe visitante.

Com a vitória, os Bucks pularam para a segunda posição no Leste. O time de Antetokounmpo tem 11 vitórias e seis derrotas na atual temporada. Já o de Toronto está apenas na 10.ª colocação com sete triunfos e agora 11 derrotas.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 106 x 116 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 122 x 107 Detroit Pistons

Orlando Magic 107 x 121 Sacramento Kings

Atlanta Hawks 128 x 132 Brooklyn Nets

Miami Heat 82 x 109 Denver Nuggets

Philadelphia 76ers 107 x 106 Los Angeles Lakers

Toronto Raptors 108 x 115 Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs 110 x 106 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 124 x 106 Washington Wizards

Phoenix Suns 97 x 102 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 116 x 104 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 123 x 111 Minnesota Timberwolves

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Detroit Pistons x Los Angeles Lakers

Miami Heat x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Golden State Warriors