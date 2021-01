Sumiço de doses da Coronavac em Diadema segue sem solução

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



28/01/2021



O 1º DP (Distrito Policial) de Diadema já ouviu cinco funcionários da UBS (Unidade Básica de Saúde) Parque Reid, no bairro Campanário, sobre o desaparecimento de duas doses da vacina contra Covid-19 Coronavac. Os imunizantes sumiram na sexta-feira.

Além da gerente da unidade, interrogada segunda-feira, a polícia escutou terça-feira quatro enfermeiras. “São as pessoas que têm acesso ao local (da vacina)”, explica Nelson Canelói Júnior, delegado do 1º DP e responsável pela investigação.

A polícia trabalha com a possibilidade de as vacinas terem sido furtadas. Uma equipe esteve no equipamento de saúde para checar o local onde os imunizantes estavam guardados e não foram encontrados sinais de arrombamento.

De acordo com o delegado, pode ser que tenha havido algum engano na hora da vacinação. “Tem a lista de quem tomou a vacina. Pode ser que algum funcionário que estava de férias, e não estava com o nome na lista, tenha comparecido e tomado”, explicou. “Vamos ver a lista de todos que foram vacinados”, afirma. Segundo ele, todos os funcionários precisam ser ouvidos. “São 70 pessoas”, diz.

A UBS foi abastecida com 70 doses da Coronavac, sendo que 41 delas tinham sido aplicadas entre quarta e sexta passadas. Ao conferirem o estoque, funcionários da UBS perceberam que, em vez de 29 frascos, restavam 27. As duas doses integravam o primeiro lote entregue na cidade, com 4.480 doses.

De acordo com a Prefeitura de Diadema, a segurança e o controle das vacinas continuam sendo feitos e o estoque central de vacinas possui vigilância 24 horas.