Santo André anuncia um centro paraolímpico no Santa Terezinha

Anderson Fattori



28/01/2021 | 00:01



Santo André anunciou ontem um novo equipamento voltado ao público PCD (Pessoa Com Deficiência), como também à população no geral. O prefeito Paulo Serra (PSDB), em companhia do superintendente administrativo financeiro do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), Nelson Hervey Costa, anunciou o Centro Paraolímpico de Atividades Esportivas e de Lazer, que será instalado dentro do centro comunitário esportivo do Santa Terezinha – conhecido como Ouro Verde.

A estrutura existente passará por modernização. A quadra será adequada para abrigar modalidades específicas para PCDs (bocha, goalball e futebol de cego), as duas piscinas (sendo uma semiolímpica) ganharão adaptação, cobertura, aquecimento a gás e tratamento da água. A ideia é que os espaços estejam abertos ao público aos fins de semana. A previsão é de atendimento a 150 alunos PCD e 2.000 munícipes em geral.

"Este espaço tem história grande com a população do entorno e agora vamos trazer mais uma política pública importante, pensando na inclusão e até no alto rendimento. Temos, também, como pretensão maior participação (andreense nos Jogos Paraolímpicos). Inicialmente será um centro de esporte e lazer, mas nada impede de ter alto rendimento nos próximos passos”, disse Paulo Serra, que ainda revelou a instalação do segundo Nanasa (Núcleo da Natação Adaptada). “A gente vai contratar o projeto agora e iniciar as obras no começo do segundo semestre.”

“Estamos à disposição para contribuir para que a pessoa com deficiência tenha acesso em especial ao esporte. Nossa vocação é atuar desde a iniciação até chegar ao alto rendimento. Estamos formando profissionais de educação física para atendermos esse público e assim criar mais espaços inclusivos para todos. Garantir para as crianças o contato com o esporte para trazer resiliência, autoestima e produzir cada vez mais”, disse Nelson Hervey.

A Prefeitura captou R$ 2,060 milhões junto à Secretaria Nacional de Esporte Educacional, Lazer e Inclusão Social, do Ministério da Cidadania.