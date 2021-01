EC São Bernardo vence Mauá FC em jogo treino no Pedro Benedetti

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/01/2021 | 00:01



O EC São Bernardo realizou ontem seu segundo jogo treino preparatório para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. Os comandados do técnico Renato Peixe foram até o Estádio Pedro Benedetti, onde visitaram o Mauá FC. A atividade foi dividida em três tempos de 30 minutos e terminou com vitória do Alvinegro por 4 a 0, gols marcados por Osvaldir, Victor Sapo e Matheus Mangolin e um contra.

Antes desta atividade, o Cachorrão já havia enfrentado o Nacional, sábado, em trabalho similar no qual os titulares da equipe são-bernardense venceram por 1 a 0, mas, no agregado, o Naça triunfou, por 3 a 1. De acordo com o técnico Renato Peixe, esses testes fazem parte do processo de preparação e se mostrou feliz com a resposta do elenco.

“Priorizamos as condições físicas dos atletas e estamos entrando definitivamente nas partes técnicas e táticas. Estou contente com este início de trabalho e, por isso, vamos colocando em prática nos amistosos, tanto em relação à minutagem quanto ao estilo de jogo”, disse o treinador.