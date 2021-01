FPF veta partidas no Anacleto Campanella

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/01/2021 | 00:01



Não bastassem todos os problemas extracampo envolvendo política e finanças, o São Caetano está, por ora, sem casa para disputar o Campeonato Paulista da Série A-1. Promovido em outubro do ano passado de volta à elite do futebol estadual, o Azulão teve o Estádio Anacleto Campanella vetado pela FPF (Federação Paulista de Futebol), que publicou em seu site oficial que a praça esportiva são-caetanense está fechada “para jogos para qualquer evento esportivo profissional, organizado por esta Federação, devido à falta de entrega do laudo de segurança”, o qual deve ser providenciado pelo clube, que utiliza o espaço público.

Na semana passada, em contato com o Diário, o gestor do futebol do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, afirmou que a situação seria resolvida em breve. Ontem, questionado, o clube não se manifestou sobre a solução do problema. O Anacleto Campanella tem pendências inclusive relativas a outros documentos obrigatórios para receber jogos da FPF, casos do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e do de prevenção e combate de incêndio.

A falta de laudos nos estádios da região, no entanto, não é restrita à casa do São Caetano. Isso porque todas as demais praças esportivas da região têm algum tipo de restrição, apesar de não estarem interditadas oficialmente pela FPF. O Bruno Daniel, em Santo André, está com os laudos de AVCB, de prevenção e combate de incêndio, além do documento referente às condições sanitárias e de higiene, todos vencidos desde o fim de 2020. Já o 1º de Maio, onde São Bernardo FC e EC São Bernardo mandam seus compromissos, tem o laudo de prevenção e combate de incêndio vencido. No Estádio do Inamar, em Diadema, casa do Água Santa, o laudo de prevenção e combate de incêndio está vencido. Por fim, no Pedro Benedetti, em Mauá, casa de Grêmio Mauaense e Mauá FC, o AVCB venceu em abril do ano passado.

Outros estádios espalhados pelo Estado foram vetados pela FPF, entre eles o Major Levy Sobrinho, da Inter de Limeira, que também disputará a Série A-1. Também estão temporariamente impedidos de receber jogos as casas do Linense, Penapolense, Monte Azul, Rio Claro, Taubaté, Barretos, Batatais, Noroeste, Bandeirante e Nacional.