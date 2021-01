Bombeiros se mobilizam para doar sangue ao hemocentro do Serraria, em Diadema

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



27/01/2021 | 21:55



Nesta quinta-feira (28), bombeiros civis vão se mobilizar, das 8h às 13h, para participar de campanha de doação de sangue para o hemocentro do Hospital Serraria, em Diadema. Chamado de Bombeiro Sangue Bom, o projeto foi criado para funcionar em várias cidades do Estado de São Paulo, incluindo Diadema e São Bernardo. "A ideia é realizar esta mesma ação a, pelo menos, cada seis meses. Sabemos que durante a pandemia, principalmente, o volume de sangue caiu muito. O hemocentro de Diadema é um dos lugares que tem muitos problemas. Queremos repor os estoques", explica Octávio Marostegan de Carvalho, instrutor de bombeiros civis e diretor do Revid (Resgate Voluntário Independente de Diadema). A ideia é na atividade de amanhã reunir cerca de 20 bombeiros e familiares para conseguir por volta 8 litros de sangue.

O QUE PRECISA PARA DOAR SANGUE?

Podem doar sangue pessoas que têm entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Precisa levar documento oficial. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.

É necessário seguir os seguintes passos:

Estar alimentado.

Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas.

A frequência máxima é de quatro doações de sangue por ano para os homens e de três doações de sangue anuais para as mulheres.

O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.