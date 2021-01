Tite reúne bancada e candidatos do Cidadania

da Redação

28/01/2021 | 00:02



O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), se reuniu ontem com a bancada de seu partido na cidade. O encontro reuniu o vereador Marcel Munhoz, além de suplentes da sigla. O outro parlamentar da agremiação, Professor Ródnei, alegou compromissos pessoais anteriores e não compareceu.



Segundo Munhoz, que preside o diretório do Cidadania na cidade, o encontro serviu para manter o grupo unido e dar suporte a Tite, bem como sugerir projetos e propostas para a gestão do correligionário.



O Cidadania elegeu três vereadores no pleito do ano passado – Tite, Munhoz e Ródnei. Tite está à frente do Palácio da Cerâmica diante do imbróglio jurídico envolvendo José Auricchio Júnior (PSDB). Também por causa do impasse da Justiça, há debate sobre se a cadeira de Tite na Câmara será herdada por Magali Selva Pinto (Cidadania), primeira suplente do partido. A definição sobre essa questão sairá na primeira sessão do ano, marcada para semana que vem.