Metalúrgicos da Arteb mantêm greve; empresa demite 200

Nilton Valentim



27/01/2021 | 21:13



Os trabalhadores da Arteb, de São Bernardo, decidiram manter a greve por tempo indeterminado. Eles tentam reverter a demissão de 200 funcionários, número que foi confirmado ontem pela empresa. A paralisação teve início na terça-feira. A crise gerada pelo encerramento das atividades da Ford no Brasil é apontada como a causa para as dispensas.

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou ontem uma assembleia com os funcionários. Depois, em reunião com os representantes da fabricante de autopeças, foi oficialmente apresentada a quantidade de postos de trabalho que seriam fechados.

Moisés Selerges, secretário-geral, explicou que o sindicato cobra ações que garantam transparência e assegurem uma forma justa de pagamento aos que foram desligados. “Discutimos também o futuro dessa planta, em recuperação judicial, e a produção”, explicou.

Segundo o sindicalista, a Arteb relatou a existência de um contrato com a Fiat para o segundo semestre, o que poderia dar novo fôlego para a firma.