Filippi suspende cobranças irregulares de IPTU

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



27/01/2021 | 20:06



O governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), anunciou com exclusividade ao Diário que suspenderá e até cancelará carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) que seriam cobrados irregularmente. A gestão petista acusa a administração do ex-prefeito Lauro Michels (PV) de cadastrar o imposto de imóveis que sequer foram regularizados e que, portanto, não deveriam ser cobrados.

O Paço calcula que 1.545 carnês do IPTU seriam lançados indevidamente. Parte desse número (982), seria endereçado a famílias cuja propriedade sequer possui escritura, o que é irregular segundo a administração. Outra fatia, de 563 boletos, diz respeito a tributos destinados a lotes regularizados, mas que possuem falhas. “Acontece que, nesse caso, a gestão passada não fez a regularização de forma correta e emitiu um IPTU para um mesmo lote que possui vários imóveis. Ou seja, escolheu um único contribuinte para pagar pelos demais”, explicou o secretário de Habitação, Ronaldo Lacerda (PDT).

Pelos cálculos do governo Filippi, caso o tributo fosse cobrado desses imóveis, representaria quase R$ 1 milhão em receita cobrada irregularmente. “Não é renúncia de receita, pelo contrário. Precisamos regularizar e fazer os ajustes necessários. Estamos fazendo justiças social e fiscal. Precisamos ter responsabilidade nisso”, salientou Lacerda.

Ao Diário, Filippi destacou que a saúde financeira do Paço diademense é preocupante, mas que a gestão não pretende buscar receita a qualquer custo. “A situação financeira da Prefeitura é grave, assim como as outras, mas em Diadema parece que é mais grave. Nesse esforço, estamos abrindo mão de uma receita porque temos dúvidas sobre a legalidade das cobranças. (O imposto é destinado a) Famílias que são mais vulneráveis e que vivem numa situação de desemprego e de extinção do auxílio emergencial”, frisou.

Os carnês indevidos, segundo a Prefeitura, abrangem imóveis de 22 áreas da cidade, localizadas de norte a sul. São residências situadas em regiões periféricas, como no Morro do Samba, no bairro Serraria.