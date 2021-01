Com quadro estável, Laerte continua na UTI, mas está "consciente e comunicativa"

27/01/2021 | 17:10



Laerte Coutinho, de 69 anos de idade, foi internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP após ser diagnosticada com coronavírus. Na UTI, a cartunista apresenta um quadro estável. As informações foram reveladas pela assessoria do hospital:

Com quadro clínico estável, a cartunista Laerte Coutinho continua internada na UTI Respiratória do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), sob tratamento medicamentoso, associado a suporte ventilatório não invasivo, cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória. Laerte permanece consciente e comunicativa.

Além disso, em um perfil de Instagram autorizado por ela, e que recebeu as informações do filho dela, Rafael Coutinho, há o seguinte texto:

Laerte continua na UTI, está no oxigeÌ?nio, sem intubaçaÌ?o, e apresentou uma pequena melhora de ontem pra hoje. (...) Continuemos nesta corrente linda de energia pra ela, pois ela recebe todas as vibraçoÌ?es!

No post da rede social há ainda uma foto projetada em um prédio que traz o rosto de Laerte junto com uma mensagem:

Laerte, toda a nossa força para a sua melhora. Precisamos de você!