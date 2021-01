Federal Reserve mantém taxa dos Fed funds entre 0% e 0,25% ao ano

27/01/2021 | 16:57



Os integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidiram nesta quarta-feira, 27, manter a taxa dos Fed funds na faixa entre 0% e 0,25% ao ano, conforme esperado por analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O Fed também decidiu manter a taxa de desconto em 0,25% e a taxa de juros sobre excesso de reservas (IOER, na sigla em inglês) em 0,10%.

Em comunicado da decisão de política monetária, o Federal Reserve afirmou que o ritmo da recuperação da atividade e do emprego nos Estados Unidos "tem moderado em meses recentes", por conta dos impactos "humanos e econômicos" da pandemia de coronavírus, dentro e fora do país.

Segundo a entidade, os setores mais afetados pela crise sanitária continuam a concentrar o enfraquecimento, na retomada econômica.

O ritmo da economia "dependerá significativamente" da situação da pandemia, diz o Fed, citando o progresso dos programas de vacinação como elemento importante.

"A atual crise de saúde pública continua a pesar sobre a atividade, o emprego e a inflação, e representa riscos consideráveis para as perspectivas econômicas", complementa a entidade monetária norte-americana.