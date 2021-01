4 dúvidas comuns dos motociclistas na hora de encarar a estrada

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



27/01/2021 | 16:48



A segurança na pilotagem deve ser sempre a principal preocupação de todo motociclista e é um tema abordado constantemente pela Harley-Davidson do Brasil. Não importa se o motociclista é experiente ou novo. De um jeito ou de outro, sempre é bom ouvir alguns conselhos de especialistas ao longo do caminho.

Veja a seguir algumas dúvidas comuns de motociclistas.

O que devo levar no meu kit de ferramentas?

Os kits de ferramentas dependem muito da motocicleta e do mecânico. Caso a moto seja uma Harley-Davidson recente, o jogo ideal seria um com chaves de fenda comuns, um conjunto de chaves de boca com medidas em polegadas e milímetros e algumas pontas ou chaves Torx, além, é claro, de porcas e parafusos sobressalentes. Um rolo de arame e cabos autotraváveis também são recomendados.

Sua motocicleta tem alguns parafusos de rosca métrica, como os da pinça de freio e os dos terminais da bateria, uma chave combinada de 10mm e 12 pontos deve estar sempre à mão. E uma chave Torx T27 também é essencial, já que os modelos da Harley-Davidson modernos usam parafusos T27 em vários lugares. Não se trata de um tamanho comum encontrado na maioria dos conjuntos de chaves Torx, então, provavelmente, será necessário comprar uma chave ou ponta para adicionar ao seu kit.

Os melhores mecânicos carregam mais ferramentas. Quanto mais conseguir consertar (em termos de um conjunto de habilidades e de ferramentas), melhores serão as chances de se manter no controle. Use as ferramentas com frequência na sua garagem — o melhor lugar para descobrir o que está faltando ou não está funcionando.

Por que os motociclistas acenam?

A história do aceno não é muito bem documentada. Um passeio de motocicleta em um dia agradável deixa as pessoas felizes, e pessoas felizes frequentemente tentam compartilhar sua felicidade. Pessoas que não são motociclistas também acenam. Os proprietários de carros esportivos e veículos de trilha, por exemplo, acenam como os motociclistas, e os proprietários de carros antigos e clássicos costumam usar seus faróis altos, ou escamoteáveis em alguns casos, como uma forma de aceno.

Como faço para minha (meu) parceira (parceiro) passear mais comigo?

Tente tornar a atividade mais agradável. Viagens divertidas, petiscos saborosos, investir tempo e dinheiro fazendo coisas que dão prazer à sua cara-metade ajudam bastante em um relacionamento, com ou sem motocicleta. Preste atenção às reclamações. Pequenas modificações na sua motocicleta podem ser o suficiente. Pense se deseja passear mais com um garupa na sua motocicleta ou se o ideal seriam duas motocicletas separadas. Forçar alguém que quer ser motociclista a viajar na garupa da sua motocicleta pode causar rejeição, por exemplo.

Posso pilotar em estradas de terra e cascalho com uma motocicleta acionada por correia?

Sim. As correias de transmissão modernas de Kevlar reforçado são duráveis e resistem aos danos de pequenas pedras e outros detritos de beira de estrada. São tão confiáveis que a Harley-Davidson as considera uma peça para toda a vida útil da motocicleta. Na verdade, é mais provável que o proprietário consiga desgastar uma roda dentada do que uma correia. Limpar e inspecionar sua correia de transmissão regularmente deve ser mais do que suficiente.