Nissan define objetivo de se tornar carbono neutro até 2050

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



27/01/2021 | 16:48



A Nissan anunciou que seu objetivo é atingir a neutralidade das emissões de carbono em todas as operações da empresa e no ciclo de vida de seus produtos até 2050. Como parte deste esforço, até o início da década de 2030 todos os novos veículos comercializados pela Nissan em mercados-chave serão eletrificados.

Plano carbono neutro da Nissan

Para realizar esse objetivo, a empresa pretende intensificar as inovações em tecnologias de eletrificação e manufatura nas seguintes áreas estratégicas:

Inovações em baterias, incluindo de estado sólido e tecnologias relacionadas, para desenvolver veículos elétricos mais eficientes e com custos mais competitivos;

Expansão do desenvolvimento das motorizações eletrificadas e-POWER da Nissan, para obter maior eficiência em energia;

Desenvolvimento de um ecossistema de baterias para apoiar a geração descentralizada de energia, para edifícios com fontes de energia renováveis. A Nissan prevê aumentar a colaboração com o setor de energia, para apoiar a descarbonização da rede elétrica;

Inovações nos processos de manufatura, para proporcionar maior produtividade a começar pela iniciativa Nissan Intelligent Factory. A empresa também vai se empenhar para obter maior eficiência em materiais e energia e, assim, dar sustentação às suas ambições de longo prazo em neutralidade em carbono.

O objetivo da Nissan se baseia em programas da companhia iniciados há décadas para reduzir as emissões e oferecer veículos elétricos que beneficiem o meio ambiente e a sociedade. Os esforços da empresa em eletrificação e redução das emissões dão sustentação aos objetivos do Acordo de Paris em relação às Mudanças Climáticas da ONU e o progresso global para uma neutralidade em carbono até 2050.

Com a eletrificação de 100% dos novos veículos comercializados nos mercados-chave da companhia – Japão, China, Estados Unidos e Europa – até o início da década de 2030, a Nissan também estará entre os líderes em impulsionar a adoção da tecnologia de veículos elétricos.

A Nissan acredita que a indústria automotiva pode ser uma força motriz para satisfazer as necessidades climáticas e ambientais globais, por meio de um compromisso com a inovação e redução do impacto, trabalhando em conjunto com governos e parceiros em todo o mundo. Associada à expansão da infraestrutura de recarga e do uso de energias renováveis, a eletrificação veicular e as atividades sustentáveis podem ajudar a acelerar o advento de um futuro com carbono neutro.

