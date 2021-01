Polícia Civil fecha bingo clandestino no Centro de São Bernardo

da Redação



27/01/2021 | 15:44



Na noite desta terça-feira (26), equipe do 1º DP (Distrito Policial) fechou o bingo clandestino que funcionava na Rua Marechal Deodoro, no Centro, de São Bernardo, após denúncia feita pelo Diário. Segundo informações iniciais, depois das 18h, os policiais autuaram o proprietário do espaço - que não foi identificado até o momento. Ele deve prestar esclarecimentos ainda nesta quarta-feira (27). Conforme foi apurado pelo Diário, o bingo não funcionou hoje, mas perícia esteve no endereço.

De acordo com as primeiras informações, o proprietário estaria se preparando para apresentar possíveis documentos que provam que o espaço possui alvará municipal de funcionamento, mesmo que seja de outra atividade em exercício, já que a prática de bingo é proibida desde o começo dos anos 2000. Além disso, conforme reportagem publicada hoje pelo Diário, dentro do local, os usuários - a maioria deles idosos - fumam, prática também ilegal, conforme a Lei 12.546/2011.