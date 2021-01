Anitta compartilha mais imagens dos bastidores do clipe de sua nova música, Loco

27/01/2021 | 16:11



Você já deve ter visto, que Anitta está trabalhando duro no clipe de sua mais nova produção, Loco. E a cantora que adora dar um spoiler para os fãs, acabou compartilhando alguns detalhes do vídeo.

Em alguns Stories, Anitta apareceu repleta de neve pelos lados e usando um casacão roxo super chamativo. Durante o vídeo dá para notar que o clima está super agradável entre ela e a produção porque ela aparece dando muitas risadas.

Além disso, Anitta logo em seguida mostra que por baixo deste casacão chamativo ela está usando um biquíni. Isso mesmo, na neve! Corajosa, né!? E para driblar as polêmicas, a funkeira já deixou claro antes mesmo de começar com a divulgação que os vídeos tinham sido feitos antes da pandemia do novo coronavírus estourar.

A previsão para o lançamento é que ele seja mundial e ele ainda contará com uma entrevista exclusiva da cantora para o YouTube. Uau, ela é poderosa mesmo, né!?