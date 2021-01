Nego do Borel sobre história polêmica com Karol Conká: Não foi como ela falou

27/01/2021 | 16:11



Nego do Borel se envolveu em mais uma polêmica após Karol Conká compartilhar no BBB21 um episódio desagradável que teve com ele. Segundo a rapper, o cantor teria questionado sua sexualidade e perguntado se ela era homem ou mulher.

Procurado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Nego afirmou que a história é verdadeira, mas que não foi exatamente como Karol contou.

- Isso aconteceu há muito tempo. Eu não conhecia a Karol e perguntei no sentido de querer saber como ela gostaria de ser chamada. Pois ela estava com um figurino de drag. Em nenhum momento minha intenção foi a de diminuir, provocar, ou nada do tipo. Ela não me respondeu se era gay ou trans, disse que era menina, apenas isso, e a conversa terminou ali. Pedi desculpa pela pergunta e ficou tudo bem. Pelo menos pareceu ter ficado.

O cantor ainda disse estar chateado com a forma que foi retratado pela rapper.

- Fico muito triste em vê-la expor de uma outra forma. Não consigo compreender, após tanto tempo, ela falar sobre isso e não ser verdadeira com os fatos. Eu venho me desconstruindo há um tempo e aprendendo muito sobre os LGBTQIA+, praticando o respeito que merecem e devem ter sempre. Mas a admiro muito como profissional, e se isso a magoou desta forma, eu peço novamente desculpas! Jamais foi minha intenção!