27/01/2021 | 16:11



Gloria Pires compartilhou com seus seguidores na última terça-feira, dia 26, um Reels se despedindo dos fios longos e adotando um novo visual com os fios mais curtos. A atriz, que provou estar se dando muito bem com as novas ferramentas do Instagram, contou que a mudança seria tanto para a vida quanto para seu mais novo trabalho no cinema, o longa Vovó Ninja.

Durante a pandemia, Pires também realizou algumas mudanças, principalmente ao adotar os fios grisalhos. O responsável pelo novo corte foi o hairstylist Marcio Mello.

Amei, Marcio Mello! Você sempre cuidando dos meus cabelos e dando vida a novos personagens!