Grupo Mulheres do Brasil faz encontro virtual com Luiza Trajano

27/01/2021 | 16:02



O núcleo de São Bernardo do Grupo Mulheres do Brasil realiza nesta quinta-feira (28), às 19h30, o Portas Abertas, encontro virtual com a empresária Luiza Helena Trajano. Criado em 2013, o projeto tem como propósito transformar o País a partir do protagonismo feminino e da sociedade civil.A iniciativa busca fomentar o diálogo entre as moradoras do Grande ABC.

“Este é um passo importante para todas nós mulheres. Não somos apenas o núcleo de São Bernardo, nós representamos, neste primeiro momento, o Grupo Mulheres do Brasil no Grande ABC. Sabemos que muitas iniciativas já são realizadas e, com a formalização do mesmo, esperamos unir as nossas forças por um objetivo em comum”, destaca Heloisa Brasilino, fundadora do núcleo regional.

Entre as causas apoiadas pelo núcleo, destacam-se o combate à violência contra mulher, educação, saúde, igualdade racial e refugiados. As ações, que ainda estão sendo estruturadas, refletem as premissas e o propósito do Grupo Mulheres do Brasil que, com mais de sete anos de existência, conta com milhares de mulheres engajadas em todo o Brasil e no Exterior.