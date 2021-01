27/01/2021 | 15:20



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, discutiram a necessidade de fortalecimento das relações bilaterais, em conversa telefônica nesta quarta-feira, informou a Casa Branca, em comunicado. Segundo a nota, os dois líderes ressaltaram a aliança como essencial para a paz na região do Indo-pacífico.

No telefonema, Biden reiterou o compromisso dos EUA com a defesa do país insular asiático e abordou outros temas, como Coreia do Norte e China, além da resposta à pandemia de covid-19 e a questão climática.