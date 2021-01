Paige Lorenze, ex de Armie Hammer, revela que o ator fazia sexo violento: Me mordia todo o corpo!

27/01/2021 | 15:10



Como já viu, Armie Hammer ficou conhecido no meio artístico por ser um pouco mais violento entre quatro paredes e recentemente recebeu alguma acusações na web por ser adepto ao canibalismo além de ter cometido estupro.

E para piorar a história, a sua ex-namorada, Paige Lorenze, revelou mais alguns detalhes sobre como o artista é na hora do sexo em uma entrevista ao E! News. A modelo revelou durante o bate-papo que ele inseriu algumas técnicas do BDSM (Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo) e apesar de perceber que ela estava desconfortável com a situação, ele fez questão de morder o seu corpo inteiro.

- Estava com muita dor e foi assustador, mas eu senti que era parte do nosso relacionamento. Eu nem sei os nomes [dos objetos que ele usava] porque não sou muito fã disso. Ele tinha instrumentos e me mordia o corpo todo!

Paige deixou claro que fez diversos pedidos para ele parar com isso, mas não teve seus pedidos atendidos pelo ator. Em outra ocasião, ela contou que Armie disse que ia marcar o corpo dela com as suas iniciais por meio de uma faca. Ele chegou até a colocar a letra A nas partes íntimas da modelo.

- Ele amava brincar com a faca, quando ele mostrava a lâmina por cima de mim, ou a deslizava pela minha pele. Ele era obcecado com isso. Ele decidiu que queria me marcar como sua propriedade e marcar seu nome no meu corpo. Ele tentou me convencer que isso era um gesto de comprometimento para que a gente ficasse junto a longo prazo. Ele mergulhou a ponta da faca na carne acima da minha vagina. A dor era muito grande!

Que situação horrorosa, né!?