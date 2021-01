Record encerra contrato com Marcos Mion após 11 anos de casa

27/01/2021 | 14:49



Após o sucesso da última temporada de A Fazenda, foi uma surpresa a Record TV rescindir o contrato de Marcos Mion, que valeria até o final de dezembro. Foram 11 anos de casa, desde o programa Legendários em 2010. Segundo informações do colunista do R7, Flavio Ricco, a próxima edição do reality show terá novo apresentador.

Com a estreia de A Fazenda prevista para o segundo semestre, provavelmente em setembro, a emissora estaria reformulando o programa. Porém, há especulação de que o motivo da saída seria o mau relacionamento de Mion com a direção do programa. O apresentador chegou a reclamar e até a chorar de frustração ao vivo.

Marcos Mion atuou na novela Bicho do Mato em 2006, mas foi em 2010 que assinou contrato com a Record para comandar o Legendários nas noites de sexta-feira. Ele ainda esteve à frente dos realities Ídolos e A Casa. Desde 2018, estava como apresentador de A Fazenda.

Com a sua imagem em alta, Mion fica livre para negociar novos contratos. Já se fala na possibilidade de sua ida para a Globo, que deixará de ter Fausto Silva e, possivelmente, Luciano Huck e Angélica.