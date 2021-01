5 jardins incríveis para conhecer na ilha onde Cristiano Ronaldo nasceu

Redação

27/01/2021



A Ilha da Madeira, onde nasceu o craque português Cristiano Ronaldo, conta com clima de primavera o ano inteiro, o que proporciona condições perfeitas para o cultivo de variados tipos de flores e plantas – até mesmo de espécies vindas de outros países. Por isso, o destino de Portugal tem uma enorme quantidade de parques e jardins cuidadosamente tratados, que são perfeitos para passeios relaxantes.

São tantas opções que há até um aplicativo, chamado Madeira Gardens, com informações sobre localização e horários de funcionamento. Confira cinco sugestões para incluir no seu roteiro.

5 jardins para conhecer na Ilha da Madeira

1. Parque Santa Catarina

Construído em 1966, o parque possui 36 mil metros quadrados com inúmeras espécies de plantas e flores, um lago com cisnes e patos, e uma infinidade de atividades para curtir a natureza, como caminhar por entre os canteiros, aproveitar a sombra das árvores e admirar alguns monumentos antigos. Há ainda uma capela (construída em 1425) e um café e restaurante que tem vista para a marina e a baía de Funchal. A entrada ao parque é gratuita.

2. Jardim Botânico

Atração obrigatória em Funchal, o Jardim Botânico está localizado no interior da Quinta do Bom Sucesso, e conta com uma explosão de cores em seus canteiros em formatos geométricos precisos, além de mais de três mil variedades de plantas, incluindo algumas espécies em vias de extinção. Nele, é possível ver boa parte da flora típica regional e, por estar localizado em um ponto alto da cidade, apreciar vistas deslumbrantes. Quem vai ao local também pode descobrir outros pontos de interesse, como o Museu de História Natural, os lagos, a Casa Típica de Santana e a Furna dos Namorados.

Os ingressos custam a partir de 6 euros para adultos e 2 euros para crianças. O melhor meio de acesso é o teleférico.

3. Jardim Monte Palace

Com uma variedade considerável de plantas e flores de diversos países, é um dos lugares mais exóticos e belos da ilha. O jardim tropical possui cerca de 100 mil espécies vegetais, entre azaleias, urzes e árvores diversas, além de espécies típicas dos bosques da Laurissilva e outros exemplares da flora madeirense. Há cascatas, lagos com carpas e alguns espaços inspirados na decoração oriental e budista. O jardim tem 40 painéis de azulejos com desenhos que remetem a momentos importantes da história de Portugal e um museu com uma coleção de esculturas africanas.

Localizado no Monte, o local é acessível também por teleférico, que sai do centro histórico de Funchal. A entrada tem custo de 12,50 euros e é gratuita para crianças e jovens de até 15 anos acompanhados de um adulto.

4. Jardins do Palheiro

Localizado nas colinas do lado leste de Funchal, a 500 metros de altitude, os jardins ficam no interior do complexo Palheiro Estate, que conta com um luxuoso hotel, spa e campo de golfe. Ali, é possível ver de perto árvores centenárias trazidas de lugares como África do Sul, Reino Unido e Austrália, além de pequenos lagos, uma capela em estilo barroco e uma coleção de camélias. Vale uma parada na Casa de Chá para um lanche rápido. O acesso é pago.

5. Jardim Municipal do Funchal

Situado no centro urbano da capital madeirense, é o lugar ideal para fazer uma pausa e relaxar entre as atividades do itinerário de passeios pela cidade. No passado, o espaço abrigava o Convento de São Francisco. Hoje, ele acolhe plantas identificadas e originárias de várias partes do mundo. Com 8,3 mil metros quadrados, o local conta com um pequeno lago com patos e cisnes, um quiosque e um auditório a céu aberto. A entrada é gratuita.

