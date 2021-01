Maurício Pitanga deve entrar na sétima e última fase da novela Gênesis

27/01/2021 | 13:11



E para complementar o sucesso de Gênesis, parece que a Record chamou um nome de peso: Maurício Pitanga, que já atuou em outras produções da emissora como Lia e Apocalipse, deve entrar para a sétima e última fase da trama bíblica. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o ator viverá Zebulom e está com grandes expectativas para o personagem.

Enquanto não começa as gravações, Maurício passa a maior parte do tempo isolado no interior do Rio de Janeiro.

Atualmente, ele pode ser visto na reprise de Malhação: Sonhos, novela da Globo.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria da Record informou o seguinte:

Ainda não recebemos esta escalação do departamento de elenco, portanto, ainda não podemos confirmar esta informação.