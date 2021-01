Record TV rescinde contrato com Marcos Mion e A Fazenda terá novo apresentador

27/01/2021 | 13:11



Marcos Mion não faz mais parte do quadro de apresentadores da Record TV. A informação é do colunista do portal R7, o jornalista Flávio Ricco.

O atual contrato de Mion valeria até o final de dezembro de 2021, porém, devido à inexistência de um outro projeto e para que o apresentador possa se colocar à disposição do mercado, a emissora resolveu rescindir o contrato com o apresentador, valendo-se de uma cláusula contratual.

Flávio Ricco ainda revelou que, apesar de fazer sucesso à frente de A Fazenda, a direção da Record vinha trabalhando desde já em ajustes para a próxima edição do reality show, até então apresentado por Mion. Entre das medidas tomadas estão a troca de apresentador. Apesar de Mion ter se saído bem à frente da atração, entende-se que para a oxigenação do formato se faz obrigatória a troca do comandante do reality.

A saída de Mion aumenta os rumores de possíveis nomes para substituir Fausto Silva nos domingos da Globo em 2022. Após Faustão anunciar que decidiu não renovar seu contrato e deixará a emissora, diversos nomes famosos passaram a ser especulados como substituto.