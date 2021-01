Testamos: por R$ 399, balança inteligente da Xiaomi revela peso, massa muscular, hidratação e muito mais

Marcella Blass

A Balança Digital Corporal Mi Body Composition Scale 2, da Xiaomi, é um gedget inteligente que dá um panorama geral sobre a condição corporal do usuário através de 13 parâmetros. Característica que faz do produto uma opção robusta para quem pratica treinos físicos ou busca ganhar ou perder peso.

É importante destacar que o preço sugerido para a balança é salgado: R$ 399. Por isso, para te ajudar a saber se ela vale a pena para você, o 33Giga testou o produto e te conta as principais impressões a seguir.

Primeira impressão

A balança inteligente da Xiaomi tem design minimalista e moderno que agrada aos olhos. O modelo chegou ao mercado com cantos arredondados e vidro com acabamento brilhante, além de uma tela de LED oculta – que só fica visível no momento da pesagem. No todo, essas características fazem do modelo uma opção bonita e interessante para ficar exposta.

Funções e especificações

O que mais chama a atenção no produto é a sua capacidade de revelar 13 parâmetros corporais: peso, percentual de gordura corporal, massa muscular, hidratação, taxa de proteína, taxa metabólica basal (BMR), gordura visceral, massa óssea, biotipo, índice de massa corporal (IMC), idade corporal, peso ideal e pontuação de saúde. Todas essas informações são coletadas em uma só pesagem e automaticamente sincronizadas com o aplicativo Mi Fit.

Apesar de a balança funcionar normalmente sem o app, a aplicação é indispensável para quem quer conferir os parâmetros coletados e acompanhar seu desempenho ao longo do tempo. Após a pesagem, o Mi Fit expõe todas as informações e explica os tópicos que estão dentro do considerado normal e os pontos que necessitam de atenção.

Por exemplo, se a sua massa muscular estiver dentro do que é considerado insuficiente ou baixa para o peso, o aplicativo deixará esse tópico em destaque. Ele também vai mostrar quanto falta para o índice ser considerado normal e dá dicas de como aumentar esse parâmetro de maneira saudável.

Raio-X

Nome: Mi Body Composition Scale 2

Marca: Xiaomi

Faixa de peso: 100g – 150Kg

Compatibilidade: Android 4.4 ou superior / iOS 9.0 ou superior

Conectividade: Bluetooth 5.0

Tipo de tela: numérica com 16 LEDs

Dimensões: 30x30x2,5 cm

Peso: 1,7 kg

Fonte de energia: 4 pilhas AAA

Preço: R$ 399

Na prática

Nos testes do 33Giga, a Mi Body Composition Scale 2 foi bastante satisfatória. A pesagem é relativamente rápida e as informações aparecem instantaneamente no aplicativo. Essa última função, em especial, é muito útil para quem está buscando entender mais sobre a sua condição corporal e o desenvolvimento de seus objetivos que envolvem exercícios e peso.

Sua capacidade e inteligência permite que ela seja uma grande aliada na rotina de quem busca melhorar seu bem estar físico em vários aspectos. Contudo, o preço sugerido de R$399 pode não fazer sentido para todos os perfis de usuário. Por isso, a dica do 33Giga é avaliar se seu compromisso com a balança é de longo prazo e se a necessidade de conhecer e manter um histórico de seus padrões corporais é realmente necessário.