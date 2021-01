Não lembra a senha do cartão Nubank? Aplicativo te ajuda

Bianca Bellucci

Em tempos de pandemia de covid-19, é bem mais comum realizar compras online, que não solicitam a senha do cartão de crédito. Porém, esse hábito pode acabar fazendo com que o usuário esqueça essa sequência superimportante. Os clientes do Nubank, no entanto, contam com uma ajudinha do aplicativo em situações como essa. Em apenas cinco passos, ele apresenta qual é a senha cadastrada. Confira!

1. Abra o aplicativo em seu celular Nubank. Em seguida, dê um toque na engrenagem.

2. Acesse “Perfil”.

3. Vá até “Consultar senha de 4 dígitos”.

4. Na nova tela, digite a senha que você usa para acessar o aplicativo do Nubank.

5. Pronto! Automaticamente, o Nubank apresenta a senha cadastrada anteriormente no cartão roxo.

