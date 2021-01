Conheça 4 produtos que combatem a covid-19 usando nanotecnologia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/01/2021 | 11:18



Mesmo com a segunda onda e o aumento significativo dos casos de covid-19, a indústria brasileira não para de trabalhar para ajudar a população. Ao longo dos últimos 10 meses de pandemia, surgiram novos produtos que, hoje, são aliados no combate à doença. Isso só foi possível graças à tecnologia.

Em uma série de produtos existe uma nanotecnologia antiviral que ajuda na redução da contaminação cruzada, eliminando até 99,9% dos microrganismo. Além disso, são produtos seguros à saúde dos humanos e ao meio ambiente. Abaixo, você confere alguns desses materiais disponíveis no mercado. Vale ressaltar que esses dispositivos auxiliam, mas não substituem as orientações sanitárias e de higiene dos órgãos competentes no combate a pandemia.

Película

O Microbioffilm é uma película transparente que inativa microrganismo, pois conta com aditivos em forma de nanopartículas e capacidade antiviral, auxiliando na redução da proliferação da covid-19 e outros vírus. Esta película pode ser aplicada em qualquer superfície, como balcões, armários, mesas, cadeiras, maçanetas e corrimões. Sobre a durabilidade, a indicação da empresa é a substituição em até 6 meses. Caso ela seja danificado, a troca deve ser imediata. Quanto a limpeza, deve ser feita com flanela, água e sabão neutro.

Roupas

No mercado têxtil, roupas e máscaras com tecnologia antiviral atestam 99,99% de eficiência e inativam o Sars-Cov-2 em 1 minuto de contato. O tecido conta com acabamento tecnológico que promove a ruptura da membrana e inibe o crescimento e a persistência do vírus na malha, além de bloquear a ligação do vírus nas células hospedeiras, impedindo que esse microrganismo libere seu material genético no interior do tecido, reduzindo, assim, a sua capacidade infecciosa. Segundo a Dalila Textil, a tecnologia antiviral tem proteção comprovada que se estende por, no mínimo, 50 lavagens.

Revestimento para ônibus

O revestimento conta com a tecnologia do fio Amni Virus-Bac OFF, da Rhodia, que possui ação antibacteriana e antiviral permanente, inclusive contra os microrganismos envelopados, como são classificados os vírus influenza, herpesvírus e os coronavírus. O produto diminui as chances de contaminação cruzada – aquela em que a pessoa infectada coloca a mão em uma superfície e, em seguida, outra toca no mesmo local, correndo o risco de contrair a doença. O tecido produzido pela ChromaLíquido com esse material tem efeito comprovado por laboratórios e pode ser aplicado em bancos, balaústres, cortinas, passadeiras, entre outros itens. A empresa atua tanto na adaptação de veículos urbanos quanto rodoviários, e na venda dos produtos de maneira avulsa ou em kits.

Acrílico

O acrílico da Bold conta com nanotecnologia capaz de eliminar 99% dos vírus. Suas características são próximas as do acrílico convencional, mantendo assim seu grau de transparência e permitindo que ele passe pelos mesmos processos de beneficiamentos como corte, dobra e moldagem. Durante a fabricação, o material recebe um composto de cobre nanoparticulado, que funciona como um ímã, atraindo o vírus, quebrando a camada bilipídica e inativando a ação viral. São necessários 30 segundos para que o vírus seja desativado e o acrílico deixe de oferecer perigo a outras pessoas que encostem nele.