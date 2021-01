Biden conversa com secretário-geral da Otan e promete 'reconstruir relação'

27/01/2021 | 10:49



Dando continuidade aos primeiros contatos telefônicos com os principais líderes do globo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta terça-feira, 26, com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, e reafirmou seu compromisso de "reconstruir a relação" americana com a entidade. Trechos da conversa foram divulgados pelo próprio democrata, em vídeo publicado nesta quarta-feira no Twitter.

Ao longo de seu mandato, ex-presidente Donald Trump protagonizou grandes desentendimentos com a Otan. Ele afirmava que a Europa não pagava o suficiente para integrar a instituição.

"Estou comprometido em reconstruir nossas alianças, começando pela Otan. Como você sabe, eu apoio fortemente a defesa coletiva, baseada em valores democráticos", disse Biden a Stoltenberg. "Ficamos felizes com sua mensagem. Estou ansioso para trabalhar com o senhor e o espero no encontro da Otan neste ano em Bruxelas", respondeu o líder da Organização.

Joe Biden tem buscado retomar a posição dos EUA de líder das entidades multilaterais. No primeiro dia de mandato, assinou ordens executivas devolvendo o país ao Acordo Climático de Paris e à Organização Mundial da Saúde (OMS), instituições que perderam a adesão americana sob Trump.