Torcedores do Santos se aglomeram para incentivar elenco antes do embarque ao Rio

27/01/2021 | 10:45



Torcedores do Santos se aglomeraram em frente ao Aeroporto Internacional de Guarulhos para incentivar o elenco antes do embarque ao Rio de Janeiro, onde o time enfrentará o Palmeiras no sábado pela decisão da Copa Libertadores da América. Com bandeiras, fogos de artifício e sinalizadores, eles recepcionaram o ônibus. Não houve contato dos torcedores com os jogadores.

Apesar da pandemia do novo coronavírus, a maioria dos torcedores não utilizava máscara facial. O distanciamento social também não foi respeitado. O "AeroPeixe", como o evento tem sido chamado pelos torcedores nas redes sociais, ocorreu em frente a uma das entradas do aeroporto.

Os jogadores titulares e parte da comissão técnica embarcaram de São Paulo para o Rio de Janeiro. Os reservas e o técnico Cuca partiram de Belo Horizonte também nesta quarta-feira. No noite de terça, o Santos perdeu para o Atlético-MG, no Mineirão.

Com todo o elenco, Cuca comanda treino nesta quarta, às 17h, no CT do Fluminense. O Santos ficará hospedado até sábado em um hotel na Barra da Tijuca. A partida contra o Palmeiras será realizada no sábado, às 17h, no Maracanã.