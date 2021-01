Karol Conká pode ser intimada dentro da casa do BBB21

27/01/2021 | 10:10



Eita! O BBB21 mal começou, mas já pode ter a sua primeira polêmica. Segundo informações do colunista Leo Dias, Karol Conká, cantora que faz parte do grupo Camarote do reality show da TV Globo, pode ser intimada dentro da casa. De acordo com a publicação, ela fez uma campanha publicitária em outubro de 2020 para a Shopee, uma plataforma de comércio eletrônico de Singapura e deveria ter marcado a loja de uma das vendedoras, porém, Karol não fez isso, e a dona da loja agora alega prejuízo à marca.

A ação foi movida por Bianka Grismino, dona da Grismino Store, que alega que a Shopee e Karol não cumpriram o combinado, já que a cantora receberia cinco peças e teria apenas que mencionar a marca nas redes sociais.

Áudios do processo indicam que uma mulher chamada Mônica, que se identifica como funcionária da Shopee, diz que a cantora selecionou produtos de Bianka. Nessa parceria, Bianka enviaria produtos para Karol que falaria sobre as peças e, de quebra, colocaria em suas redes sociais o link para a loja.

No áudio, Mônica diz o seguinte para Bianka:

- Oi Bianka, tudo bem? Aqui é a Mônica, da Shopee. Eu entrei em contato, na verdade, para falar de uma parceria que a gente vai ter com uma rapper, não sei se você conhece, ela chama Karol Conká. Ela tem cerca um milhão e meio de seguidores, então ela é bem popular, né. Ela selecionou alguns produtos, aqui dentro da Shopee, que gostaria de fazer uma divulgação. Eu queria ver com você se você consegue, né? Ela escolheu um brinco de argolas, de arame farpado. E ai eu queria saber, se você (?), como está o estoque desse produto, primeiramente. E se você conseguiria enviar esse produto para ela, como um bonificado. Então, ela mora em São Paulo, então você teria que mandar esse produto para ela. E no dia ela vai falar sobre alguns produtos da Shopee e vai ter lá um link que vai levar a esses produtos que ela vai estar divulgado. E eu precisava também que, por exemplo, eu estou vendo que ele está com o preço cheio de 30 reais, então que esse link que ela vai falar, ele tivesse algum desconto. Então, se você conseguisse aplicar 25% de desconto, 20, seria uma coisa legal. Então, assim, são três coisas que eu preciso entender com você, se hoje você tem estoque desses produtos, se você tem interesse em enviar para essa rapper, para ela fazer essa divulgação e se você consegue aplicar um desconto extra, sobre o preço que está sendo praticado hoje.

Ela ainda diz:

- Eu acho que é uma forma de divulgação bem legal, né? Porque ela tem muitos seguidores. (?) Acho que vai ter um engajamento legal porque, como ela tem bastante seguidores, pode gerar muitas vendas a partir daí. Só precisaria que você me confirmasse se você consegue participar ou não.

Porém, na publicidade feita por Karol, a cantora teria dito que havia comprado os produtos. Além disso, no clipe de A Preta é Braba, a artista teria usado brincos da marca sem dar os devidos créditos.

Como indenização, Bianca pede o valor total de 230 mil reais por danos materiais e morais tanto para Karol quanto para a empresa, além da intimação de Conká na casa do BBB21.