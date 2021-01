Utah Jazz derrota New York Knicks e soma a nona vitória consecutiva na NBA

27/01/2021 | 07:37



O Utah Jazz conquistou a nona vitória consecutiva na temporada 2020/2021 da NBA, ao derrotar o New York Knicks, por 108 a 94, na rodada de terça-feira à noite. O time mostrou sua força, ao reagir no segundo tempo, após ir para o intervalo com 13 pontos de desvantagem.

Com 18 pontos e 19 rebotes, o pivô Rudy Gobert foi o destaque dos Jazz, que assumiram a segunda colocação da Conferência Oeste, com 13 vitórias e quatro derrotas. Os Knicks estão na nona colocação da Conferência Leste, com oito vitórias e 11 derrotas.

Em Houston, John Wall, pelos Rockets, enfrentou pela primeira vez o Washington Wizards após atuar dez anos pela equipe da capital norte-americana e contribuiu com 24 pontos, cinco assistências e duas roubadas de bola para garantir mais uma vitória do time texano.

Além da boa atuação de Wall, o Houston contou com 19 pontos, 11 rebotes e quatro roubadas de DeMarcus Cousins e mais 20 pontos de Eric Gordon para obter a sétima vitória, após 16 jogos, e ocupar a 11ª colocação na Conferência Oeste.

Washington, último colocado na Conferência Leste, perdeu pela décima vez, em 13 jogos disputados, apesar dos oito pontos, cinco rebotes, uma assistência e três roubadas de bola do armador brasileiro Raulzinho, que retornou após ficar de fora de uma partida por causa de uma lesão na virilha.

Já em Atlanta, os Clippers, desfalcados de Kawhi Leonard e Paul George, descartados do jogo devido a protocolos de saúde e segurança, perderam para os Hawks, por 108 a 99, após sete rodadas seguidas com vitórias. Trae Young marcou 38 pontos na nona vitória de Atlanta, em 17 jogos, para ocupar a sexta colocação na Conferência Leste.

Já os Clippers, na terceira colocação na Conferência Leste, foram derrotados pela quinta vez, em 18 confrontos, apesar de Reggie Jackson conseguir 20 pontos, oito assistências e sete rebotes, e outros 15 pontos de Serge Ibaka.

Resultados da rodada de terça-feira à noite:

Atlanta Hawks 108 x 99 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 107 x 88 Washington Wizards

Utah Jazz 108 x 94 New York Knicks

Jogos previstos para esta quarta-feira:

Memphis Grizzlies x Chicago Bulls

Charlotte Hornets x Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Orlando Magic x Sacramento Kings

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Miami Heat x Denver Nuggets

Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs x Boston Celtics

New Orleans Pelicans x Washington Wizards

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves