Presidente de conselho não figura em bloco na Aciscs

Conduzido à presidência do conselho superior da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) na segunda-feira, Osvaldo Tosini nem sequer aparece como integrante formal na lista do conselho, o que infringe o artigo 31º, parágrafo 1º, do estatuto da entidade.

Tosini assumiu de forma provisória a função depois da morte de Amaury Laselva, ex-vereador, em junho de 2019. A Aciscs prometera, à ocasião, conduzir nova eleição para presidência do bloco, mas as acusações de corrupção que marcaram a entidade e a pandemia de Covid-19 empurraram o desfecho.

No site da Aciscs, o nome de Tosini não aparecia na lista de integrantes de conselho superior até as 22h20 – só foi incluso depois que o Diário questionou a direção da Aciscs sobre o fato. Conforme o estatuto, o grupo é formado por no mínimo nove componentes, formado por ex-presidentes da diretoria executiva e representantes de empresas de grande porte da cidade. E é entre essas nove figuras que o presidente e o secretário do conselho superior são eleitos.

O grupo tem autonomia em relação à diretoria executiva e atua na fiscalização e orientação de assuntos relacionados à entidade, assim como para deliberar discussões que estejam fora do estatuto.

Além de Tosini, o conselho superior escolheu o advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), ex-presidente da Aciscs e apontado como pivô do escândalo do Natal Iluminado por CPI na Câmara, como secretário. O processo da eleição está sob suspeita, uma vez que não houve convocação por edital para a reunião – apenas por WhatsApp, contrariando o estatuto.

Sobre a ausência do próprio nome no quadro do conselho superior e indagado se integra, de fato, o bloco, Tosini declarou que não saberia dizer por que o nome não consta na lista. “Não tenho ciência (desse fato) e acho que você deve perguntar para as pessoas lá dentro. Você tem o Walter (Estevam Junior) para perguntar e você tem o (Alessandro) Leone (atual presidente da Aciscs) para perguntar. Pergunte a eles, eles devem ter a resposta. Eu não tenho essa ciência. A ciência que eu tinha é que eu estava (no quadro de conselheiros)”, declarou o presidente do conselho superior.

Leone afirmou que a situação esbarrou em falta de atualização do site da entidade e que conversaria com os responsáveis em atualizar a página da Aciscs. “Tenho certeza que apenas esqueceram de colocar o nome dele na lista do site. Mas já conversei com o pessoal responsável e acredito que amanhã (hoje), o nome dele estará na lista como presidente do conselho superior", afirmou.

O Diário, entretanto, apurou que a inclusão de Tosini no conselho superior, se ocorreu, foi fora dos trâmites exigidos no estatuto da entidade. Não há, por exemplo, atualização da situação de forma oficial e registrada em cartório, o que abre margem para apontamentos jurídicos.

Questionado, Estevam não sei pronunciou.