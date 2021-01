Obituário - 27 de janeiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/01/2021 | 07:00



Alda Valladas Bernardo

(Santos, SP, 1930 – Santo André, 11-1-2021)

Dona Alda construiu sua história de vida em Santo André. O casamento com Argemiro Bernardo. A chegada dos filhos, Luiz Ricardo e Luciano. A vida em comunidade.

Quando Sr. Argemiro faleceu, escrevemos aqui em Memória: “Um homem da comunidade, sempre disposto a auxiliar os seus semelhantes”. O filho Luiz Ricardo Valladas Bernardo revelou, na oportunidade, que o pai mantinha há mais de 50 anos no quintal de casa uma imagem de Nossa Senhora, trazida de Aparecida no dia em que batizou seu filho.

Argemiro Bernardo partiu aos 85 anos. Agora, a partida de Dona Alda, aos 90 anos, filha de José de Oliveira Valladas e de Helena Valladas de Toledo.

Dona Alda residia no Parque das Nações, em Santo André. Deixa os dois filhos. Seu corpo foi encaminhado para o Vale dos Pinheirais.



SANTO ANDRÉ

Josepha Tiezzi Verillo, 94. Natural de Ribeirão Bonito (São Paulo). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Renosto Leite, 93. Natural de Laranjal Paulista (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luzia de Queiroz Sousa, 91. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 24. Memorial Phoenix.

Laudelina Maria Soares, 90. Natural de Quatis (Rio de Janeiro). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Amaro da Silva, 83. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Odeth Vicente Sant’Anna Baldassi, 83. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Ferreira dos Anjos, 79. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá,

Inês Valini Perez, 79. Natural de Porto Feliz (São Paulo). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio da Costa Tavares, 78. Natural de Laranjeiras (Sergipe). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldemar Roberto Mistro, 57. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Gerente de vendas. Dia 24. Jardim da Colina.

José Maria de Oliveira, 52. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Autônomo. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Viega da Silva, 44. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Donizete Cardoso Arueira, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Motorista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diego Lemos Francisco, 31. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Gerente. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Maria José de Lima, 94. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia no Horto Florestal, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Ignez Angeli, 90. Natural de São Bernardo. Residia no Moinho Velho, em São Paulo, Capital. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Manoel Gomes Ferreira, 91. Natural de Portugal. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Nelson Gennari, 83. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Battistini, 85. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Helena Guandaline, 83. Natural de Capela (Alagoas). Residia no Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Alayde Maria Lucchini Castellani, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Hélia Antonieta Mian de Carvalho, 80. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Lourdes Quadrado, 80. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Marilda Aparecida Grotti Ianni, 76. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

César Luiz Pagani, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Mariana, em São Paulo, Capital. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Elza Petena de Souza, 75. Natural de Birigui (São Paulo). Residia na Vila Santa Tereza, em São Paulo, Capital. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Itamar Castriotti, 72. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Mauro Djair da Costa, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Ouro Fino, em Minas Gerais. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Benedito Odair Pereira, 65. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Valdíbia, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Jardim da Colina.

José Abel Vieira, 62. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Mauricio José Pereira da Silva, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Clóvis Demarchi, 55. Natural de São Bernardo. Residia em Paulínia (São Paulo). Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Rosa Thereza Braido Candon, 96. Natural de São Caetano. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Cleusa A. M. de Almeida Costa dos Santos, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ademir Biazotto, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 23. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Valdecy Dias Nogueira, 85. Natural do Paraíso (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Maria Irene Nunes Costa Paulo, 82. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Pensionista. Dia 25. Jardim da Colina.

Turibio Pereira Sampaio, 71. Natural de Minas Gerais. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Pereira dos Santos, 70. Natural de Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Ivo Antonio da Silva, 45. Natural de Macaparana (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Metalúrgico. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



M A U Á

Idris José Soares, 99. Natural de Tocantins (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 23, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Manuel Campos Sales, 65. Natural de Rosário da Limeira (Minas Gerais). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Nelson do Nascimento, 64. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Carlos Incerino, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Nadja Maria da Silva Fernandes, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Autônoma. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Camerina Francisca da Silva, 95. Natural de Caetité (Bahia). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Edmar da Silva, 88. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Júlia Nemeth Françozo, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Adolfo José de Oliveira, 78. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

José André de Souza, 74. Natural de Mauá. Residia no bairro Palmeiras, em Suzano (São Paulo). Dia 25, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).

Rute Soares Farias, 47. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Siqueira, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Edmilson Roberto Moreira da Silva, 47. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Cristiane Aparecida de Oliveira Storari, 45. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.