Inter faz aos 51 do 2º tempo, elimina Milan e está na semifinal da Copa da Itália

26/01/2021 | 19:15



Uma virada sensacional, com direito a um gol aos 51 minutos do segundo tempo. Foi desta forma que a Internazionale derrotou o Milan, por 2 a 1, em Milão, e garantiu vaga na semifinal da Copa da Itália. O seu adversário vai ser conhecido nesta quarta-feira no duelo entre Juventus x SPAL, em Turim..

O jogo começou bem disputado com as equipes se revezando no ataque. A partir dos 20 minutos, a Inter acertou a marcação e passou a pressionar o Milan. Aos 23, Lukaku fez belo giro e bateu no canto para bela defesa de Tatarusanu. Aos 26, foi a vez de Perisic forçar o goleiro romeno a outra intervenção.

O castigo da Inter por desperdiçar oportunidades veio aos 30 minutos. Meité tocou de cabeça para Ibrahimovic e o sueco soube bater cruzado para abrir o placar. A bola chegou a tocar na trave antes de entrar.

O final da primeira etapa ficou marcado pela ríspida discussão entre Lukaku e Ibrahimovic. Os dois acabaram recebendo o cartão amarelo.

A Inter voltou melhor no segundo tempo e a situação ficou ainda melhor aos 12 minutos, quando Ibrahimovic foi expulso, após receber o segundo cartão amarelo por causa de falta em Kolarov.

A pressão foi toda da Inter, que conseguiu o empate aos 25 minutos, após pênalti de Rafael Leitão em Barella, com a ajuda do VAR. Lukaku bateu forte, sem chances de defesa para Tatarusanu.

Em meio à enorme pressão da Inter, o árbitro Paolo Valeri foi substituído por causa de uma lesão na coxa direita. Daniele Chiffi, o quarto árbitro, passou a dirigir a partida.

Os minutos finais foram marcados pelas belas defesas de Tatarusanu, afinal a Inter finalizou 25 vezes contra apenas cinco do Milan.

O 26º chute foi perfeito. O dinamarquês Eriksen cobrou falta e superou a grande atuação de Tatarusanu. Justiça na partida com a vitória da Inter.