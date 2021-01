Mulher de Kobe Bryant lamenta a morte do marido e da filha um ano após o acidente fatal: Ainda não parece real

26/01/2021 | 18:11



Nesta terça-feira, dia 26, o trágico acidente que levou a vida de Kobe Bryant e sua filha de 13 anos de idade, Gianna, completa um ano. Uma data difícil, especialmente para a esposa do jogador de basquete e mãe da adolescente, Vanessa Bryant, que o seu Instagram para prestar uma homenagem para a dupla.

Na publicação, ela mostra uma carta carinhosa que recebeu de uma das melhores amigas de Gianna, Aubrey. Na legenda ela escreveu:

Eu te amo, Aubz (como minha Gigi a chamaria). Muito obrigado por compartilhar lindamente algumas de suas memórias da minha Gigi comigo e me permitir compartilhá-las aqui no meu Instagram. Minha Gigi é incrível e eu realmente aprecio sua carta atenciosa. Ela te ama muito. Eu sinto muito a falta da minha garotinha e de Kob-Kob.

Vanessa conta que ainda tem dificuldades em assimilar o ocorrido e que, às vezes, tem a impressão de que não é real.

Eu nunca vou entender porque ou como essa tragédia pode ter acontecido para seres humanos tão bonitos, gentis e incríveis. Ainda não parece real. Kob, fizemos certo. Gigi, você ainda deixa a mamãe orgulhosa. Eu te amo!

Em um trecho da carta, Aubrey escreve:

Às vezes, fico em um poço de desespero pensando nela e no que ela poderia ter realizado se tivesse mais alguns anos. Mas recentemente tenho pensado sobre a marca que ela deixou nesta terra. Suas lutas pela igualdade nos esportes fizeram o mundo reconsiderar suas opiniões, ela, junto com o Sr. Bryant, colocaram as rodas em movimento.

O acidente

Na manhã de 26 de janeiro de 2020, o helicóptero que levava Kobe, Gianna e um grupo de amigos a um jogo de basquete caiu em Calabasas, na Califórnia, Estados Unidos. Nove pessoas morreram, incluindo Bryant e sua filha adolescente.