Ana Hickmann mostra Alexandre Correa voltando à rotina em meio à luta contra o câncer: - Herói

26/01/2021 | 17:10



Por meio de seu canal no YouTube, Ana Hickmann mostrou que seu marido, Alexandre Correa, está cada vez melhor! O empresário está lutando contra um câncer descoberto na região do pescoço desde o fim do ano passado. Dessa vez, a apresentadora mostrou a rotina de um final de semana que o casal teve ao lado do filho, Alexandre Correa Junior.

- Final de semana com esse moço lindo que está voltando a ficar fitness de novo, anunciou Ana, enquanto mostrou cenas do marido fazendo exercícios de musculação. Ela ainda explicou que, aos poucos, o amado está ganhando mais massa muscular e aos poucos está recuperando a força.

Depois, ela mostra um passeio dos dois, ao levar a cachorrinha da família para passear:

- É tão bom praticar de novo a nossa rotina que a gente sempre teve. Andar com os cachorros, voltar para a rua depois de muito tempo. (...) É um final de semana especial porque é o primeiro final de semana que o Ale está bem, está pleno, reestabelecido. Ainda temos muitos dias pela frente para ele se recuperar 100%, porém é a primeira vez que a gente consegue fazer muitas coisas juntos.

Ana ainda organizou um almoço no jardim para celebrar o Natal e o Ano Novo, já que na época dos feriados, Ale teve novamente que ser internado no hospital.

Por fim, ela ainda definiu Ale como seu herói, após demonstrar orgulho pelo fato de ele ter conseguido dirigir um carro depois de muito tempo.

Muito amor, né?