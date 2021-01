26/01/2021 | 16:11



Poliana Rocha abriu o coração no Instagram no último domingo, dia 24, e falou sobre sua relação com Leonardo, com quem está casada desde 1995. Segundo o jornal O Dia, a jornalista contou para seus seguidores que já passou por algumas dificuldades no casamento, principalmente envolvendo traições do sertanejo.

No entanto, parece que Poliana já perdoou o marido e não se arrepende da decisão.

Cada um sabe de suas dores, seus pesos. Eu perdoei e foi uma decisão somente minha. Hoje tenho minha família unida como sempre quis. Não me arrependi e não me sinto diminuída por ter tomado essa decisão.

Leonardo e Poliana são os pais do cantor Zé Felipe.