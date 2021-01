26/01/2021 | 16:11



Nem sempre os casais ficam juntos para sempre. E no mundo das celebridades, por mais que pareça que muitos deles são eternos, as separações também são inevitáveis. Por exemplo, chegou ao fim o casamento de Elliot Page e a esposa, Emma Portner, após três anos.

Segundo informações do TMZ, o ator de Juno já entrou com os documentos para conseguir o divórcio da dançarina, com quem havia anunciado o casamento surpresa em janeiro de 2018.

O anúncio vem dois meses após Elliot anunciar ser um homem transgênero.

O motivo da separação não foi revelado, mas ambos já excluíram fotos que mantinham juntos nas redes sociais.