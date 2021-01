26/01/2021 | 16:10



A avó do cantor Lucas Lucco recebeu alta do hospital onde estava internada por causa do novo coronavírus. Julia Lucco postou uma foto no Instagram e disse que ficará em casa, sob os cuidados da filha, Karina Lucco:

Boa tarde. Estou muito feliz, já recuperada na casa da minha filha, Karina, porém com oxigênio. Há quase um mês no hospital lutando contra a Covid-19, mas muito grata a Deus por ter me dado a chance de viver!

O cantor Lucas Lucco deixou uma mensagem de carinho na foto da avó:

Que orgulho da sua força! Você é mais forte do que imagina. Te amo.

O avô do cantor morreu de complicações da Covid-19 no dia 20 de janeiro de 2021.