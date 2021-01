Após morte de personal trainer, Gusttavo Lima posta foto antiga para prestar homenagem

26/01/2021 | 15:10



O preparador físico Marcos Leandro da Silva, mais conhecido como Marcão, morreu aos 46 anos de idade na última segunda-feira, dia 25, na cidade de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia. Segundo a TV Anhanguera, filiada da Globo em Goiás, a causa da morte foi um infarto.

O personal trainer foi responsável pelos treinos de cantores sertanejos como Gusttavo Lima e Naiara Azevedo, além do ator Wagner Santisteban. Gusttavo, que por anos foi cliente de Marcão, resgatou uma foto antiga com o profissional para prestar sua homenagem, através do Instagram Stories:

Foi você quem me ingressou nesse mundo de academia, nunca vou me esquecer da minha primeira aula. Vai com Deus, meu irmão, que Jesus te receba de braços abertos. Meus pêsames a toda a família, você vai fazer muita falta!

Naiara Azevedo também se pronunciou na rede social:

Que Deus te receba de braços abertos, escreveu ela em uma foto com o personal trainer.