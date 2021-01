Por vaga na Copa do Brasil, Guarani trata jogo final na Série B com seriedade

26/01/2021 | 15:05



A 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será importante para o Guarani, que mira uma vaga na Copa do Brasil na próxima temporada. O time de Campinas (SP) precisa terminar a competição o mais bem colocado possível para seguir sonhando com um lugar através do ranking da CBF. No entanto, o desafio é difícil, pois a equipe bugrina tem cerca de 15 clubes à frente na disputa.

Um desses concorrentes é o Náutico. Para ultrapassar o time pernambucano no ranking, o Guarani precisa ficar quatro posições acima na Série B, justamente a diferença atual. O lateral-direito Mateus Ludke deixou claro, em entrevista coletiva nesta terça-feira, que o clube levará a sério o duelo contra o Juventude, nesta sexta, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

"Vamos encarar o jogo com seriedade e foco. Queremos os três pontos para terminar na melhor colocação possível", falou o jogador, antes de analisar o desempenho do time na competição. "Tivemos um balanço de ano muito bom. Demos a volta por cima e estávamos brigando pelo acesso até pouco tempo. Infelizmente, não veio, mas vamos trabalhar ainda mais para buscar essa vaga agora em 2021", completou.

Mateus Ludke brigará por posição para o duelo desta sexta-feira com Cristovam e Pablo na lateral direita da equipe. "Todos os jogadores são importantes no Guarani. Estamos trabalhando forte todo dia. Quem entrar, vai dar conta do recado. Estou aqui sempre para ajudar", finalizou.

O Guarani vive sequência negativa na Série B. O time bugrino vem de quatro derrotas consecutivas e ocupa a 13.ª colocação, com 48 pontos. Na rodada pode ultrapassar Cruzeiro (48), Brasil-RS (49) e CRB (49).