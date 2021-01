Projota descobre outros participantes e Juliette diz: 'vou perder Fiuk'

26/01/2021 | 14:42



Projota descobriu na manhã desta terça-feira, 26, mais dois nomes de outros participantes confinados no Big Brother Brasil 21. A produção do reality show da Globo colocou, por engano, o nome de Carla Diaz e Rodolfo na televisão da casa em que o rapper está.

Assim que Arthur Picoli e Juliette, que também estão imunizados nesta outra casa do programa, acordaram, Projota anunciou: "Tenho fofoca. Estava ali na TV: 'Carla Diaz, confessionário. Rodolffo Matthaus, microfone'".

Juliette, que está sendo cotada nas redes sociais para formar o primeiro casal do BBB junto com Fiuk, depois de algumas interações entre os dois no primeiro dia, respondeu: "Vou perder o Fiuk pra ela".

"Será que o Fiuk se apaixona por ela?", perguntou a advogada, enquanto o rapper dava risada e respondia: "Como você é besta". Depois que o filho do Fábio Jr também ficou sabendo da novidade, Projota brincou com ela.

"Viu que ele tá começando a se retrair, né? Sabe por quê? Carla Diaz", disse o artista para a advogada. "Eu acho a Carla Diaz uma boa atriz. Foi pra dar um ciuminho", tranquilizou Fiuk. Os dois atores já trabalharam juntos e estão no ar com a reprise da novela A Força do Querer.