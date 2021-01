Mulher Maravilha 1984: filme estreia na Claro por R$ 49,90 ainda em janeiro

Da Redação

Do 33Giga



26/01/2021 | 14:18



Mulher Maravilha 1984 estreia no NOW, plataforma de vídeo on demand da Claro, em 28 de janeiro. A obra, que já está em exibição nos cinemas, será antecipada para serviços de streaming. O preço para assistir ao filme é R$ 49,90.

O longa chega à sessão de “Super Lançamentos” do streaming e acompanha Diana Prince (Mulher-Maravilha), estrelada pela atriz Gal Gadot em 1984, durante a Guerra Fria, entrando em conflito com dois de seus inimigos: Max Lord e a Mulher-Leopardo.

Na trama, Diana Prince ainda não é publicamente conhecida como a Mulher-Maravilha e trabalha como curadora de museu. Ao analisar uma misteriosa rocha, que pode atender aos desejos de seus portadores, esse artefato vira alvo do empresário e inimigo, Maxwell Lord (Pedro Pascal) e de sua colega de trabalho, Barbara Minerva (Kristen Wiig).

A Claro disponibiliza para seus clientes a opção de alugar o filme diretamente pelo controle remoto – o preço de R$ 49,90, de acordo com a operadora, equivale a um ingresso de cinema. O longa fica disponível por 48 horas após o momento do aluguel. Ele pode ser visto diversas vezes durante esse período.

O filme permanece na categoria “Super Lançamento” por um prazo estipulado, até o dia 07 de março. Depois ele entra para a categoria “Pré-Lançamentos” com o valor de R$ 18,90, até 31/03. Por fim, a partir do dia 01 de abril, Mulher Maravilha 1984 entra para a categoria de lançamento padrão, ao preço de R$ 14,90.