Oito mulheres formalizam denúncia contra Marcius Melhem

26/01/2021 | 12:11



A promotora Gabriela Manssur, da Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público, deverá recomendar ao Ministério Público do Rio de Janeiro a abertura de um inquérito criminal e a adoção de medidas cautelares contra Marcius Melhem após ouvir o depoimento de oito mulheres que o acusam de assédio sexual.

As informações são da colunista Monica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, que afirmou ainda que Manssur poderá recomendar que o diretor seja proibido de divulgar as mensagens que trocou com as mulheres, que não tiveram sua identidade revelada, e que a investigação ocorra sob sigilo.

As primeiras denúncias de assédio contra Melhem surgiram no fim de 2019. Melhem, desde então, tem negado todas as acusações.

Com a formalização das denúncias ao MP, o caso passa a ser discutido no âmbito Judiciário. À colunista, o advogado de Melhem, José Luis Oliveira Lima, afirma que é com alívio que eles poderão finalmente saber quem o acusa e do que.

É um desejo do próprio Marcius - manifestado inúmeras vezes - que algo tão sério se desenvolva na Justiça, onde deveria estar desde o primeiro minuto, e não através de linchamento público. Marcius manifesta mais uma vez seu desejo por justiça e esclarecimento, sem distorções ou inverdades, completa o advogado.

Ele já havia entrado com uma ação contra Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Felipe Castanhari, acusando-os de difamação na internet, além de Dani Calabresa, uma das mulheres envolvidas nas denúncias de assédio sexual. O diretor entrou com o processo após a Revista Piauí divulgar extensa reportagem detalhando os episódios em que Melhem teria assediado Dani.